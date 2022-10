A bordo della loro Ford Focus, sono stati fermati durante un posto di controllo, lungo la statale 115, in località “Bordea”, in territorio di Sciacca. Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di 56 grammi di crack ed eroina.

Un quarantaquattrenne nigeriano, e un ventiseienne gambiano sono stati arrestati dai carabinieri. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il gip ha già convalidato l’arresto, ed ha applicato ad entrambi l’obbligo di dimora.