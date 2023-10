Con l’utilizzo di una bomboletta spray ha imbrattato la porta d’ingresso di un negozio e la macchina dei proprietari. Auto la cui carrozzeria è stata anche graffiata con un oggetto appuntito. E’ stato il caos, ieri mattina, in via Manzoni nel quartiere del Campo sportivo.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile e della Stazione di Agrigento che hanno bloccato la donna. Si tratta di una quarantenne agrigentina che non potrà che essere denunciata per danneggiamento aggravato. Sconosciuti i motivi del gesto della donna che, completamente fuori di sé, è stata portata in ospedale.