“Bisogna scendere in campo come se fosse una partita di campionato”. È questo lo spirito con cui Mister Coppa ha chiesto ai suoi di affrontare la sfida di Coppa Italia contro il Canicattì. Domani alle 15:30 l’ Esseneto ospiterà un Canicattì reduce da un successo contro il Castrovillari. Un incontro che richiederà l’ impegno di tutta la squadra così come ha chiesto mister Coppa ai suoi. “Dovremmo affrontare questa partita come se fosse campionato, non sarà facile perché affrontiamo una buona squadra, ben messa tatticamente, ma dovremmo rimanere concentrati e giocare per la squadra”.Nonostante la panchina non sia ancora al completo cinque dei sette infortunati dovrebbero essere a disposizione di Mister Coppa.