I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno rinvenuto, e sequestrato, 10 grammi di cocaina in via Damareta. E’ successo martedì sera nel corso di una perlustrazione della zona in parte ridotta in uno stato di abbandono e degrado.

In via Damareta ieri è stato appiccato un incendio, ed è stato il secondo nel giro di un mese, in un immobile disabitato e in parte crollato. Proprio in questi ruderi i pusher nasconderebbero la droga. La polizia ha effettuato un controllo ed è stata trovata la droga. Si tratta appunto di 10 grammi di cocaina.

Sono in corso le indagini per provare ad identificare chi si servisse dello stabile per nascondere la polvere bianca pronta per essere spacciata ai consumatori.