Imbarcazioni troppo vicine alle spiagge. Pericolo per i bagnanti di Giallonardo

Calano l’ancora a pochi metri dalla battigia nonostante i divieti contemplati nell’ordinanza della capitaneria di porto. Spavaldi, incuranti delle sanzioni e in palese violazione delle norme, i proprietari delle diverse imbarcazioni anche domenica scorsa, come ci è stato segnalato dai bagnanti indignati, si sono avvicinati alla spiaggia (dopo il bagno, l’apericena in uno dei tanti locali diventa il must di una giornata di vacanza) mettendo in pericolo la vita di chi nuota vicino a riva. Va ricordato che è obbligatorio segnalare alla Guardia costiera eventuali episodi. Gli uomini della capitaneria di Porto di Porto Empedocle in questi giorni sono impegnati nell’operazione mare sicuro 2019. Diverse le imbarcazioni sanzionate. Tanti i trasgressori che provano a sfuggire ai massicci controlli predisposti dalla Guardia Costiera.