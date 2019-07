Viadotto Morandi, perchè è calato il silenzio sul ponte ?

Perché è tornato a calare il silenzio sul ripristino del Ponte “Morandi” di Agrigento ?

Lo domanda Il Coordinatore di “Mani Libere” Giuseppe Di Rosa che aggiunge: Perché nessuno si interessa del danno economico finanziario che sta producendo la chiusura di questa importante arteria alla città di Agrigento in special modo ai commercianti della parte sud e cioè Via XXV Aprile, Via Dante, Via Callicratide, Via Manzoni ed altro ancora ?

Riteniamo che chi Amministra dovrebbe sollecitare l’inizio dei lavori, riteniamo che debbano essere risarciti i commercianti che in questo quadriennio stanno avendo danni spesso vitali per le loro attività che li hanno portati o alla chiusura o nella migliore delle ipotesi ad un abbattimento dei loro giri di affari di percentuali altissime che spesso hanno superato il 50 %.