Coronavirus in Sicilia, ancora boom di contagi: 156 nuovi casi (5 Agrigento)

Continuano a salire i contagiati da Covid-19 in Sicilia. Ancora un incremento a tre cifre, nelle ultime 24 ore, dove si registrano altri 156 casi positivi, a fronte di 6.837 tamponi analizzati. E c’è purtroppo una nuova vittima. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute (aggiornato alle ore 15 di oggi, giovedì 1 ottobre).

I 153 nuovi casi sono così distribuiti per provincia: 88 a Palermo, 20 a Catania, 20 a Ragusa, 10 a Messina, 6 a Trapani, 5 a Siracusa, 5 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta e zero a Enna.

Gli attuali positivi sono 2.936, di cui 307 ricoverati in ospedale con sintomi, 20 in terapia intensiva, e 2.609 in isolamento domiciliare. I casi di Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 7.274; i guariti 4.026, mentre i decessi sono 312.