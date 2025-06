Alcune strade del centro cittadino di Agrigento nelle ore serali e notturne sono al buio. Illuminazione pubblica spenta, ieri sera, in via Pirandello, in via Acrone e parte della via Empedocle. Tra i residenti il panico ha preso il sopravvento.

Le strade nascoste dal buio diventano terreno fertile per degrado e microcriminalità. Non è la prima volta che gli agrigentini che vivono in queste strade sono senza illuminazione pubblica, costretti a farsi luce con le torce o con il telefonino, per poter camminare senza alcun rischio.

E gli abitanti non possono che avere paura. Numerose le proteste, inoltrate per segnalare il disservizio ad Agrigento Oggi e ai vigili urbani, da parte dei residenti.

