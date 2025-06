Agrigento – Da oggi, 11 giugno, fino al 16 luglio, ogni mercoledì alle ore 21:00, Piazzale Rosselli diventerà il cuore pulsante del dibattito bioetico. Il Centro di Bioetica Evangelium Vitae di Agrigento, in collaborazione con il CAV, organizza una serie di incontri per offrire momenti di riflessione e crescita culturale su temi attuali legati all’inizio e al fine vita.

Un’opportunità per approfondire argomenti di grande rilevanza etica e sociale, in un contesto di dialogo aperto e coinvolgente. Il primo appuntamento di mercoledì vedrà l’introduzione del farmacista Ivano Indelicato, cui seguirà l’intervento del professor Enzo Di Natali sul tema “La natura e l’uomo”. Un ciclo di incontri pensato per arricchire la stagione estiva con contenuti di valore e stimolare un confronto costruttivo su questioni fondamentali per il presente e il futuro

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp