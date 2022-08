Ilaria Settembrino: “MontapertoFest un sogno che si é avverato”.

“Uno straordinario evento quello che si è svolto a Montaperto. Il MontapertoFest è un sogno che si é avverato. Per questo ringrazio CNA che ha sposato la mia idea, lavorando ad un progetto che da tempo sognavo di realizzare nel borgo in cui sono cresciuta e a cui sono molto legata. É stato un lavoro di sinergia che ha coinvolto attivamente anche la scuola dei mestieri Euroform e per questo ringrazio il presidente Salvatore Licata e l’assessore ai quartieri Marco Vullo”. Lo dice il consigliere comunale di Agrigento, Ilaria Settembrino che continua: “ Un doveroso ringraziamento va anche all’Assemblea Regionale Siciliana che ha patrocinato l’evento insieme al Comune di Agrigento, all’Ente Parco Valle dei Templi, alla Croce Rossa Italiana. È stata una bellissima serata, molto partecipata, abbiamo degustato i prodotti tipici del territorio e ammirato le maestrie di sapienti artigiani che portano avanti antichi saperi di famiglia, il tutto animato dalle splendide melodie egregiamente eseguite dal musicista Ugo Adamo. Coinvolgente ed entusiasmante é stato anche il momento di cultura sull’innovazione digitale con lo straordinario Alessandro Cacciato e poi in chiusura i mitici Quartet Folk Orchestra che ci hanno fatto ballare e divertire. Dopo il grande successo di ieri sera, l’auspicio é che MontapertoFest non rimanga un evento unico ma un tradizionale appuntamento, non solo per gli agrigentini ma anche per tutti i turisti che vengono ad Agrigento, in modo che possano scoprire ed apprezzare la parte antica della città e la bellezza del borgo di Montaperto”.