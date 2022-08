Auto abbandonata nei pressi della via Imera, era “casa” di un senzatetto: agrigentina chiede la rimozione

Un’auto abbandonata e usata per mesi come ricovero per un senzatetto. Adesso, secondo segnalazioni, in quell’abitacolo non ci vive più nessuno ma continua ad essere lì, nei pressi della via Imera, ad Agrigento. Nel mezzo, com’è visibile nella foto sono evidenti i segni del passaggio di senzatetto.L’uomo che ci viveva mi hanno detto non c’è più- dice una lettrice di AgrigentoOggi- e bisognerebbe rimuovere tutto quello che è rimasto. L’ho segnalato ad un consigliere comunale il quale mi ha risposto che non ci sono i soldi per poter fare ciò che ho richiesto. Che fare?