 È ufficiale: Cassa Depositi e Prestiti pronta ad acquisire le Terme di Sciacca

È ufficiale: la Cassa Depositi e Prestiti è disponibile ad acquisire l’intero patrimonio delle Terme di Sciacca. Lo fa sapere il deputato regionale Matteo Mangiacavallo. L’intervento di acquisizione sarà gestito da un fondo immobiliare controllato dallo Stato nell’ambito di un bando (che prevede l’utilizzo di risorse ricomprese nel PNRR) per un ammontare di 150 milioni di euro per l’obiettivo di acquisire la proprietà o il diritto di superficie su un numero di immobili non inferiore a dodici nei territori delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. “Siamo ad un punto di svolta – dice Mangiacavallo – e oggi – aggiunge – posso esprimere speranza e soddisfazione per aver contribuito al raggiungimento di un risultato che ha richiesto parecchio impegno. “Si avvicinano le prossime elezioni regionali – conclude il deputato saccense – e l’argomento Terme di Sciacca sarebbe stato oggetto di sproloqui, come accadeva ormai ogni volta durante ogni competizione elettorale. La giunta regionale che ringrazio, con la sua scelta, ha messo fine anche a questa possibilità. Oggi deve essere tempo di attesa e di fiducia, oltre che di raccogliere il frutto del tanto lavoro sulla vicenda svolto in questi dieci anni da deputato regionale”. Con la stessa delibera, il governo Musumeci ha dato mandato al Dipartimento regionale delle finanze e del credito di valutare la possibilità di partecipazione allo stesso avviso anche per il complesso termale immobiliare di Acireale.