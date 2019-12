In occasione della ricorrenza dell’Immacolata prende il via la rubrica dedicata al Vangelo della Domenica. Una riflessione, non un’omelia a cura di padre Juan Manuel Ortiz Candia, vice parroco della Madonna della Provvidenza di Agrigento e responsabile dell’Oratorio di Don Guanella. Ringraziamo padre Manuel per aver accettato il nostro invito. Guarda la riflessione in VIDEO.