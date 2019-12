Muore neonato di due giorni, i genitori denunciano. Aperta inchiesta

E’ morto all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento un neonato di appena due giorni. Il piccolo era nato all’ospedale di Sciacca, con un parto cesareo. Riscontrati dei problemi ad una gamba, pare che fosse tumefatta, il neonato è stato trasferito, in elisoccorso, al nosocomio di Agrigento dove, dopo un giorno e mezzo di agonia all’Utin, è deceduto.

I genitori hanno presentato denuncia. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto inchiesta ed ha disposto il sequestro delle cartelle sanitarie della donna, sia ad Agrigento che a Sciacca. La salma è a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che deciderà se disporre, come sembra probabile, l’autopsia, per chiarire le cause di morte del bimbo.

Indagano i poliziotti della sezione Volanti.