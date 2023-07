Ora c’è anche la certificazione Internazionale del percorso, ottenuta dagli organizzatori in questi giorni. La 30° edizione del Trofeo PodisticoACSI Città di Ravanusa in programma il prossimo 12 agosto, sarà l’unico percorso del centro-sud Italia ad avere la certificazione d`omologazione dei metri 5000 su strada.

La World Athletics (Federazione Internazionale che racchiude tutte le federazioni di atletica mondiali) ha riconosciuto la manifestazione, valida come punteggio ai fini del Ranking, inserendo la stessa nel Global Calendar della World Athletics.

Gli organizzatori, con in testa Giancarlo La Greca, avevano promesso una edizione “unica”, legata al trentennale della stessa, annunciando già lo scorso mese di agosto, che per l’edizione 2023 sarebbe stata confezionata una manifestazione di caratura e di richiamo mondiale.

Conclusa la fase burocratica ora si sta pensando all’allestimento della start list; come sempre non mancheranno gli atleti “africani” pronti a fare bottino pieno, ma occhio anche ai top europei. In ogni caso lo spettacolo sportivo a Ravanusa il prossimo 12 agosto è assicurato.