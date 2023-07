La Fortitudo Moncada Agrigento cerca di riportarlo alla squadra di origine, ma il giocatore opta per l’offerta del neo presidente Antonini a Trapani

Fabio Mian, uno dei talenti del basket italiano, ha preso una decisione che ha sorpreso i tifosi della Fortitudo Moncada Agrigento. Nonostante i tentativi della società di riportarlo alla squadra che lo ha lanciato in Serie A, il giocatore ha preferito accettare l’offerta proveniente da Trapani, guidata dal neo presidente Antonini.

La notizia ha scatenato reazioni contrastanti tra i sostenitori della Fortitudo Moncada Agrigento, che avevano sperato nel ritorno di Mian nella squadra di origine. Il giocatore, con il suo talento e la sua abilità sul campo, aveva contribuito in modo significativo al successo della squadra in passato, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi.

Tuttavia, Mian ha preferito prendere una nuova direzione nella sua carriera sportiva, scegliendo di accettare l’offerta di Trapani. Il neo presidente Antonini, con il suo progetto ambizioso, ha convinto il giocatore a intraprendere questa nuova sfida nella sua carriera.

La scelta di Fabio Mian, adesso manca solo l’ufficialità, rappresenta un momento di svolta nella sua carriera e sottolinea la natura mutevole e competitiva del mondo dello sport. Nonostante la delusione dei tifosi agrigentini, è importante rispettare la decisione del giocatore e augurargli il meglio per il suo futuro a Trapani.

Giura fedeltà invece Capitan Chiarastella. Il giocatore rinuncia alle sirene torinesi per continuare la sua carriera in maglia Fortitudo. Il giocatore argentino vestira' per l'undicesima stagione i colori della Effe; una vera bandiera per questa squadra, leader indiscusso dentro e fuori il rettangolo di gioco, Albano rappresenta per la Fortitudo un tassello imprescindibile per la costruzione della squadra. Siamo certi che tutti i tifosi biancoazzurri saranno entusiasti all'idea di rivedere presto sotto i canestri il nostro Capitano, ormai più agrigentino che argentino.