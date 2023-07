I figli partecipano alla processione e dedicano un toccante tributo ai genitori defunti. VIDEO

Durante la settimana di festività a San Calogero, la città è stata scossa da un triste episodio che ha colpito profondamente la comunità. Tuttavia, in mezzo al dolore e alla tristezza, si è manifestata una luce di speranza e amore attraverso i gesti dei figli dei coniugi tragicamente deceduti.

Domenica scorsa, i due figli si sono recati a San Calogero per partecipare alla tradizionale uscita del simulacro portato a spalla. Accolti dal rettore del santuario,don Gerlando Montana Lampo, hanno trovato conforto in un momento di preghiera, cercando di trovare un po’ di serenità in mezzo al turbamento che li circondava.

Ma è stata la sera che il gesto dei figli ha commosso tutti i presenti. Durante l’abbraccio dei devoti portatori, prima che il simulacro entrasse nel santuario, i due giovani si sono avvicinati al feretro di San Calogero. Con grande emozione, sono saliti sopra di esso e hanno lanciato in cielo un palloncino bianco, come un simbolo di amore e addio ai loro cari.

Questo gesto toccante ha suscitato una profonda commozione tra i presenti, che hanno potuto percepire l’amore e il legame indissolubile tra questi giovani e i loro genitori. In un momento di grande dolore, sono riusciti a trovare la forza di onorare la memoria dei loro cari e di condividere la loro sofferenza con la comunità.

La settimana di San Calogero, che avrebbe dovuto essere un momento di festa e devozione, si è trasformata in un periodo di lutto per la città. Tuttavia, la presenza e il gesto dei figli hanno portato un raggio di speranza in mezzo all’oscurità.

La comunità agrigentina si stringe intorno a questi giovani, offrendo il proprio sostegno e affetto in questo momento difficile. La memoria dei coniugi e il loro amore vivrà nei cuori di coloro che li hanno conosciuti.

La presenza dei figli a San Calogero è stata un segno di resilienza e amore, un modo per ricordare che, nonostante la tragedia, la vita continua e l’amore familiare rimane indelebile. La città si unisce nel ricordo di questa famiglia e nella speranza che i giovani possano trovare la forza di affrontare il loro cammino con coraggio e serenità. Leggi anche: Marito e moglie trovati morti in casa a Fontanelle, eseguita l’autopsia: la donna è stata soffocata

(Articolo scritto da Domenico Vecchio)