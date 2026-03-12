Il 20 marzo 2026, alle ore 16 presso l’aula Livatino del Tribunale di Agrigento, verrà presentata la mostra itinerante “Lessici Familiari- Stereotipi ad ogni latitudine” a cura del Centro antiviolenza Cerchi d’acqua Scarl. – Onlus, che si colloca nell’ambito delle attività promosse dal Comitato pari opportunità presso il Consiglio giudiziario di Palermo. La mostra, dopo una prima tappa presso il Tribunale di Palermo, dove verrà inaugurata il 9 marzo 2026, verrà allestita nel Palazzo di Giustizia di Agrigento e vi resterà dal 20 al 29 marzo 2026.

I 42 pannelli espositivi di cui la mostra si compone, raggruppati in 6 aree tematiche, mirano a scardinare, per il tramite della riflessione su un linguaggio sottomissivo e svilente nei confronti della donna, la violenza che si esprime attraverso le parole, per giungere alla stratificazione di un linguaggio nuovo e rispettoso. La mostra resterà visitabile ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 18. È possibile prenotare visite guidate di gruppo tramite l’indirizzo email [email protected]

