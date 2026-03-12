In giro per le strade di Agrigento con una catena di ferro di circa un metro e una bomboletta spray urticante del tipo antiaggressione. Un trentottenne di nazionalità tunisina, residente fuori provincia, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato e controllato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. La catena e la bomboletta spray sono state poste sotto sequestro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp