“Sotto gli Ulivi”: torna l’apericena al tramonto firmata Moresca Farm

AGRIGENTO – Il sole che cala dolcemente sulla campagna, gli ulivi che si stagliano come sentinelle silenziose, il profumo della terra e un calice di vino in mano. Dopo il successo della scorsa estate, Moresca Farm riaccende la magia con la seconda edizione di “Sotto gli Ulivi – Apericena al Tramonto”, l’esperienza enogastronomica che coniuga natura, gusto e relax nel cuore rurale di Agrigento.

Dal giovedì alla domenica, dalle 18:30 alle 23:00, la campagna agrigentina torna a farsi teatro di serate indimenticabili, pensate per chi cerca un’alternativa autentica alle consuete uscite estive. Un’occasione per rallentare i ritmi, immergersi nel verde e godere della bellezza semplice e raffinata della natura.

L’evento si svolge come un picnic serale all’aperto, in un uliveto curato e accogliente. Ogni partecipante avrà il proprio angolo riservato, dove potrà gustare una selezione di vini locali accompagnati da prodotti tipici siciliani, in un’atmosfera informale ma curata nei minimi dettagli. Tra le chicche della serata, anche la possibilità di assaporare “Magaria”, il rosolio artigianale firmato Moresca Farm: un elisir profumato di agrumi e spezie che racconta la passione e la dedizione della famiglia che anima questa realtà agricola.

Perfetto per coppie, famiglie o gruppi di amici, “Sotto gli Ulivi” è pensato per offrire un’esperienza rigenerante, dove il tempo sembra fermarsi e ogni dettaglio contribuisce a creare un’atmosfera unica.

L’ingresso è a numero chiuso e solo su prenotazione, per garantire tranquillità e qualità del servizio.

📞 Info e prenotazioni: +39 331 2502508

Un invito a vivere l’estate lontano dal rumore, in armonia con la natura e con i sapori autentici del territorio. Un’esperienza da vivere, da condividere e, soprattutto, da ricordare.

Perché chi ha già brindato sotto quegli ulivi, sa che il tramonto da Moresca Farm ha qualcosa di magico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp