Un incendio ha devastato un’autovettura, Suzuki Jimmy, di proprietà di un operaio favarese quarantacinquenne. E’ successo durante le ore notturne tra sabato e domenica, a poche centinaia di metri dalla centralissima via Roma e dalla Chiesa Madre, nel centro storica di Favara.

Chiamati dai residenti della zona, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area interessata. Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i carabinieri della Tenenza di Favara.

Nel corso del sopralluogo di rito non hanno rinvenuto residui di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati sull’origine del rogo. Le cause sono al momento da accertare. La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo per fare luce sull’evento.

