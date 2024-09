Tragico incidente sulla Statale 115: perde la vita una giovane di 26 anni, indagini in corso.

La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un’inchiesta, sul tragico incidente stradale avvenuto sabato notte lungo la Statale 115, in territorio di Aragona, costato la vita a Martina Frequente, una commessa agrigentina che da pochi giorni aveva compiuto 26 anni. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della Stazione di Aragona e della Compagnia di Canicattì. Rimangono ancora da accertare le cause sinistro. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi. Fatale potrebbe essere stato un colpo di sonno del conducente della Punto, ma restano in piedi altre piste.

Inchiesta sulla tragedia di Aragona: possibile colpo di sonno alla guida.

A scontrarsi due auto: una Fiat Grande Punto e un’Audi A5. Alla guida dell’utilitaria il padre della giovane vittima, accanto la madre, e seduti nel sedile posteriore la ventiseienne con il fidanzato ventottenne. A bordo dell’auto di grossa cilindrata c’era invece una coppia originaria del Messinese, in vacanza nell’Agrigentino. La più grave è risultata la ventiseienne, trasportata in condizioni critiche all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici l’hanno sottoposta ad un intervento chirurgico.

Per la giovane non c’è stato nulla da fare: è spirata qualche ora dopo. I sanitari del presidio ospedaliero hanno dovuto intervenire chirurgicamente anche sul fidanzato a cui è stato diagnosticato un trauma addominale. Adesso è fuori pericolo. E non versano in pericolo di vita i genitori della ragazza e la coppia messinese. Villaseta e Monserrato in lutto per Martina Frequente: annullati fuochi e luminarie