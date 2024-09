E’ stato trovato in possesso di quasi quattro grammi di cocaina. Un trentottenne è stato arrestato a Canicattì per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata portata a termine dai poliziotti del Commissariato cittadino.

L’uomo, fermato in una via del centro, aveva 0,55 grammi di cocaina. Scovata la droga, è stata subito effettuata una perquisizione domiciliare, durante la quale sono saltati fuori altri 3,30 grammi di polvere bianca e circa 70 grammi di hashish, nonché vario materiale per confezionare e pesare gli stupefacenti.

Il trentottenne è stato arrestato in flagranza di reato, e su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Cocaina e hashish sono stati posti sotto sequestro.