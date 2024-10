Il tragico incidente stradale avvenuto sulla Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Giacalone, in provincia di Palermo, ha distrutto una famiglia residente a Ribera. Lo scontro frontale tra due veicoli, un Suv Toyota Rav 4 e una Mercedes, ha provocato la morte di tre persone, una coppia di cittadini di origine tunisine di 42 e 44 anni, Walid Moussa e Zina Koski Moussa, marito e moglie, residenti nel comune della provincia di Agrigento, e di un palermitano di 51 anni, Riccardo Pardi.

A bordo dell’auto su cui viaggiavano i due coniugi c’erano anche i loro tre figlioletti, di 8, 6 e 4 anni, rimasti feriti e trasportati con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale dei Bambini di Palermo, dove sono stati intubati. Il più grande sarà sottoposto ad un intervento di neurochirurgia. Il bimbo di sei anni ha una gamba fratturata e sarà operato in ortopedia, mentre il più piccolo starebbe meglio. “Era una famiglia perfettamente integrata”, dice il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, dopo aver appreso la terribile notizia.

Il nucleo familiare, così come ha raccontato dal primo cittadino si stava dirigendo al porto di Palermo perché la mamma e i piccoli avrebbero dovuto imbarcarsi per raggiungere la Tunisia per un breve periodo, e lui poi sarebbe tornato a Ribera. Walid era un gran lavoratore e da anni era dipendente, insieme al fratello e a uno zio, di una cooperativa agricola che si occupa di confezionamento delle arance.