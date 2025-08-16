Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo ha deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali di Domenico Pitruzzella, 58 anni, che si terranno oggi pomeriggio alle 16 in chiesa Madre. Il favarese è rimasto vittima di un tragico incidente la vigilia di Ferragosto davanti al cancello della sua casa in contrada “Crocca”. Il 58enne aveva lasciato l’auto in salita per andare a chiudere il cancello di casa. Ma la macchina, col carrello a seguito, ha cominciato a muoversi travolgendolo.

“Ho letto nei giorni scorsi, purtroppo – continua il primo cittadino -, delle ridicole polemiche sul fatto che a Favara si disponga il lutto cittadino per ogni morte tragica che avviene nella nostra città, e la lista, purtroppo, negli ultimi anni è stata lunga. Quello che non sanno coloro che alimentano un dibattito tanto grottesco e disumano è che la nostra è una comunità unita, in cui sono forti e concreti i legami familiari e di amicizia”.

“Una comunità che, con tutte le sue criticità, è capace di sentire come proprio il dolore degli altri ed è per questo che il Lutto cittadino diventa un modo per far sì che ai cari di chi non c’è più giunga l’abbraccio di una intera città. Chi contesta dimostra poca umanità! Una piccola comunità vive di rapporti sociali più stretti! Il lutto cittadino – conclude il sindaco – dimostra rispetto, valori, compassione… ad ogni tragedia va fatto”.

