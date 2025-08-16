Ai domiciliari con il braccialetto elettronico, senza alcuna autorizzazione, si è allontanato da casa e lo ha fatto per ben due volte in pochi giorni, il 17 luglio e l’11 agosto scorsi. In entrambi i casi è stato denunciato per evasione. Adesso per l’indagato la Corte di Appello di Palermo ha disposto l’aggravamento della misura cautelare.

I carabinieri della Tenenza di Favara, hanno arrestato un trentacinquenne favarese. L’uomo, dopo le formalità di rito nella caserma di via Olanda, è stato accompagnato alla Casa circondariale di contrada “Petrusa” di Agrigento a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

