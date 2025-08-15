Nella giornata di ferragosto, complice anche le alte temperature, sono divampati diversi incendi nel territorio comunale di Canicattì e nelle sue immediate vicinanze. Le fiamme, che avevano iniziato pericolosamente a propagarsi, sono state prontamente domate, evitando così maggiori conseguenze alle vicine abitazioni ed hanno riguardato, tra le altre, le vie Costamante, Sant’Angela Merici, Pasolini.

“Presumibilmente incendi dolosi, causati intenzionalmente e incendi colposi, causati da negligenza o imprudenza” dice il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. Ad intervenire i Vigili del fuoco del locale distaccamento già impegnati in altri interventi nel territorio di Naro, e il personale delle squadre di soccorso tecnico di Canicattì. “A tutti loro va il mio più profondo ringraziamento”, ha concluso il primo cittadino canicattinese.

