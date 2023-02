Il tentato omicidio: hanno agito due killer. L’auto ritrovata bruciata

Ricostruito il tentato omicidio di Ravanusa. Ad agire sono stati due individui a volto scoperto, armati di fucile, che hanno esploso tre colpi d’arma da fuoco contro la schiena del trentottenne tunisino. I killer, poi, sono scappati a bordo di una Fiat Uno, che è stata ritrovata bruciata in via Ibla, sempre in territorio di Ravanusa.

I carabinieri della Stazione cittadina, e i loro colleghi della Compagnia di Licata, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, adesso stanno cercando di fare chiarezza su quanto è avvenuto vero le 23 circa di ieri sera, in piazza Primo Maggio.

L’immigrato si trova ricoverato alla Rianimazione dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, ed è in prognosi riservata sulla vita. La Scientifica ha ritrovato a terra e posto sotto sequestro tre bossoli di una calibro 12. La Fiat Uno è risultata rubata fra domenica e lunedì a Naro. Gli investigatori dell’Arma hanno accertato che il tunisino è già noto alle forze dell’ordine, ed ha precedenti per furto, estorsione, minaccia e rissa.