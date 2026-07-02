E’ andato in escandescenza, per motivi non del tutto chiari, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. E alla vista di un poliziotto intervenuto per sedare gli animi, si sarebbe prima rifiutato di fornire le generalità e subito dopo lo ha colpito con una testata.

I carabinieri della Compagnia di Licata, hanno arrestato un trentottenne del posto, disoccupato, per i reati di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’agente, rimasto ferito, è stato curato e medicato, quindi, giudicato guaribile con una prognosi di dieci giorni.

L’indagato, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, comparirà davanti il giudice del tribunale di Agrigento per la direttissima.

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