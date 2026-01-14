Il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, a nome del Consiglio dell’Ordine, esprime il proprio apprezzamento e formula i migliori auguri di buon lavoro al professore Giovanni Francesco Tuzzolino, nel suo nuovo prestigioso ruolo di presidente del comitato tecnico-scientifico per l’Arte e l’Architettura contemporanee al Ministero della Cultura e componente del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici.

“Si tratta di un ulteriore traguardo – afferma La Mendola – raggiunto meritatamente dal professore Tuzzolino che riuscirà certamente a coniugare nel migliore dei modi il nuovo ruolo con quelli di professore ordinario di Progettazione architettonica all’Università di Palermo, di presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e di componente del Consiglio regionale dei Beni culturali”.

“Ruoli svolti sempre con competenza, autorevolezza e grande impegno. Siamo certi che nel suo nuovo incarico capitalizzerà l’esperienza maturata durante la sua prestigiosa carriera accademica per offrire il proprio contributo culturale e professionale ai lavori dell’importante consesso nazionale, stimolando nuova arte e nuova architettura contemporanea di qualità”, conclude La Mendola.

