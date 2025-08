AGRIGENTO – Il Teatro Pirandello guarda al futuro e lo fa con un nome di grande rilievo: Roberta Torre è la nuova direttrice artistica della storica istituzione culturale agrigentina. Regista, autrice e sceneggiatrice tra le più apprezzate del panorama italiano, Torre porta con sé una lunga esperienza tra cinema e teatro, una sensibilità artistica riconosciuta e una forte connessione con la Sicilia.

A esprimere soddisfazione per la nomina sono il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e l’assessore alla Cultura Costantino Ciulla, che in una nota ufficiale dichiarano:

“Siamo felici di accogliere Roberta Torre come nuovo Direttore artistico del Teatro Pirandello. Una figura di spicco del panorama artistico italiano, con una grande esperienza nel cinema e nel teatro, donna profondamente legata alla Sicilia e riconosciuta per la sua visione originale e il suo talento. Siamo onorati della sua presenza. Vincitrice di numerosi premi prestigiosi, porta con sé uno sguardo contemporaneo e una passione autentica per il teatro. Per la città di Agrigento e il suo vivace fermento culturale, la sua nomina rappresenta senza dubbio un motivo di grande pregio”.