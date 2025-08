Venerdì 1 agosto, nella suggestiva cornice del Chiostro del Teatro Pirandello di Agrigento, si è tenuta la presentazione del libro “Io sono Occidente”, scritto da Graziano Alfano, autore agrigentino che, con tono ironico e leggero, affronta i grandi cambiamenti geopolitici del nostro tempo.

Un incontro partecipato, che ha visto il pubblico confrontarsi su temi attuali e complessi, filtrati dalla voce di uno scrittore che riesce a coniugare profondità di pensiero e accessibilità. A moderare l’evento è stato Gianluca Arnone, caporedattore della rivista Il Cinematografo, che ha guidato il dialogo con l’autore tra riflessioni, domande e spunti culturali.

Il libro, pubblicato solo tre mesi fa, si sta già affermando come piccolo caso editoriale: è infatti entrato nella top 10 dei Best Seller di Amazon nella sezione dedicata ai trattati internazionali. Un risultato importante per un’opera che si pone come un inno ai valori fondanti dell’Occidente: libertà, democrazia, uguaglianza. Valori che – come ha sottolineato Alfano – “oggi più che mai meritano di essere difesi, rilanciati e raccontati, soprattutto alle nuove generazioni”.

“Io sono Occidente” è, in definitiva, un libro che parla alla gente, e che lo fa con leggerezza senza rinunciare alla profondità. Una lettura che invita alla consapevolezza e alla partecipazione, in un mondo sempre più complesso e interconnesso.

