Serata d’eccezione ieri sera a Comitini per la selezione provinciale di Miss Italia. Hanno sfilato ragazze provenienti da tutta la provincia . Da Santo Stefano Quisquina, Siculiana, Favara, Porto Empedocle, Aragona e Comitini. Le foto ufficiali della tappa con i nomi verranno pubblicate nella pagina ufficiale di Miss Italia Regione Sicilia . Il presidente della giuria e’ stato Gianfranco Jannuzzo, madrina della serata la moglie Ombretta Cantarelli.

“E’ stata una serata stupenda – dice il sindaco Luigi Nigrelli – una delle più belle di questa stagione estiva. Aver ospitato la carovana di Miss Italia è per noi motivo di vanto. Speriamo di portare fortuna alle ragazze in gara”. Una targa ricordo e’ stata consegnata dal sindaco a Gianfranco Jannuzzo.

