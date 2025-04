In occasione della veglia di preghiera celebrata nella Cattedrale di Agrigento, Mons. Alessandro Damiano ha voluto ricordare il Santo Padre Papa Francesco, esprimendo profonda gratitudine per il suo pontificato e per l’impronta che ha lasciato nella Chiesa e nel mondo intero. Durante la cerimonia, il Vescovo ha sottolineato come il Papa emerito Bergoglio abbia incarnato una Chiesa vicina alle persone, capace di ascoltare le sofferenze del mondo e di rispondere con gesti concreti di carità e speranza.

Mons. Damiano ha richiamato in particolare gli appelli del Papa a favore dei popoli martoriati dalla guerra, esprimendo un messaggio di speranza e di forte impegno per la pace. Durante la veglia di preghiera nella Cattedrale di Agrigento, Mons. Alessandro Damiano ha citato le parole emblematiche di Papa Francesco: “Disarmiamo i cuori”, un invito potente e profondamente spirituale. Il Vescovo ha sottolineato come il Santo Padre, con queste parole, ci chiami a un disarmo interiore, ad abbattere le barriere dell’odio, dell’indifferenza e della paura che spesso separano gli esseri umani. Un disarmo che non riguarda solo le armi fisiche, ma soprattutto le tensioni e le divisioni che albergano nel cuore di ciascuno di noi.

Mons. Damiano ha ricordato i momenti significativi del pontificato di Papa Francesco, in particolare il suo viaggio a Lampedusa, dove ha offerto una testimonianza di accoglienza e solidarietà verso i migranti. Inoltre, ha evidenziato l’importanza della sua opera di rinnovamento della Chiesa, che ha saputo andare oltre le convenzioni, favorendo un dialogo aperto e sincero con le diverse realtà sociali e culturali. Il Vescovo ha infine invitato i presenti a pregare affinché il Papa emerito continui ad essere guida spirituale e fonte di ispirazione per tutti, con il suo esempio di fede e dedizione. La cattedrale stracolma ha pregato per il Papa.



Papa Francesco Rivive nella Veglia di Preghiera: Le Parole di Mons. Damiano





Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp