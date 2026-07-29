Il Comune di Agrigento metterà a disposizione il mezzo per trasferire in discarica il materiale raccolto durante le operazioni di pulizia. Il presidente di Mareamico Claudio Lombardo: «Serve aiuto per portare i rifiuti dalla spiaggia al posteggio»
AGRIGENTO. Dopo le numerose raccolte effettuate nei mesi scorsi, la spiaggia di Drasy si prepara alla fase finale della bonifica. Il Comune di Agrigento ha infatti annunciato la disponibilità di uno scarrabile che consentirà di trasportare in discarica i rifiuti recuperati dall’area costiera.
A darne notizia è Mareamico Agrigento, attraverso il presidente Claudio Lombardo, che sottolinea l’importanza del nuovo supporto logistico per completare l’operazione di pulizia.
L’appello ai cittadini
Per rendere possibile la bonifica totale della spiaggia, l’associazione lancia un appello alla collaborazione. «Abbiamo bisogno di aiuto per trasportare questi rifiuti dal mare fino al posteggio di Drasy», spiega Lombardo.
Il lavoro di movimentazione del materiale inizierà già venerdì mattina, in vista dell’arrivo dello scarrabile previsto per sabato. Il mezzo sarà disponibile per poche ore e verrà ritirato alle 12 dello stesso giorno.
La fase decisiva
Le prossime ore saranno quindi fondamentali per consentire il trasferimento di tutto il materiale raccolto e chiudere una delle operazioni di recupero ambientale portate avanti nell’area di Drasy.
Mareamico invita quanti volessero contribuire a partecipare alle attività di trasporto, così da permettere il completamento della bonifica nei tempi previsti.
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