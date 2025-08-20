La poesia di Aristotele Cuffaro torna protagonista ad Agrigento. Sabato 23 agosto, alle 19, nella cornice della “Casa di Mammi” nella Valle dei Templi, già Villa Portolano in via Panoramica dei Templi, sarà presentata la raccolta “Muzzicuna” edita da Medinova. L’iniziativa è organizzata dalla Fidapa e da Ande con la collaborazione dell’associazione “Villa Rosalia a Bonamorone”.

Dopo i saluti delle presidenti Concetta Sala (Fidapa Agrigento) e Carola De Paoli (Ande Agrigento), insieme a quelli di Antonella e Anna Rita Zammuto per l’associazione Villa Rosalia a Bonamorone, l’incontro prevede l’introduzione di Tonina Rampello Alessi e la conversazione con l’autore a cura di Mirella Gulisano.

Sono previste letture a cura delle socie Fidapa e Ande. Poi gli interventi musicali del polistrumentista Vincenzo Marco Crapa e la partecipazione dell’artista Sergio Criminisi, autore dei disegni che illustrano alcune poesie della raccolta e la copertina. Al termine Cuffaro sarà disponibile per firmare le copie e dialogare con i presenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp