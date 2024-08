Marcello Giavarini, ex presidente dell’Akragas ai tempi della Lega Pro e noto imprenditore leader di Egogreen, ha premiato la migliore foto del concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore“, che si è tenuto domenica scorsa, 4 agosto, presso Le Fabbriche Fondazione Orestiadi, davanti a un pubblico numerosissimo.

La presenza di Giavarini, imprenditore di EgoGreen, è stata particolarmente significativa, poiché è sempre sensibile a promuovere e sostenere attività culturali. A lui e all’azienda che rappresenta è stato rivolto un sentito ringraziamento. Giavarini ha consegnato il premio ad Alessandra Formica per la Migliore Foto a Colori. La sua foto esprime vivacità e profondità cromatica, portando avanti l’arte della fotografia a colori.

La serata è stata condotta dal giornalista e ideatore del concorso, Domenico Vecchio. È stata onorata dalla partecipazione del Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, del Presidente della Fondazione Agrigento 2025, Giacomo Minio, e del Vice Prefetto, Elisa Vaccaro. Hanno tutti sottolineato l’importanza di eventi culturali di questo tipo per la promozione e la valorizzazione del territorio siciliano.

Marcello Giavarini, profondamente legato ad Agrigento, offre supporto economico significativo ogni volta che può. Adnkronos gli ha dedicato un bellissimo articolo che esalta la sua filantropia:

“Marcello Giavarini è un imprenditore che fa della filantropia un modello di vita. Sono nato come concertista e poi come impresario artistico, organizzando diversi eventi. Tra questi, un concerto di Albano e Romina nella mia Sicilia. Poi, ho deciso di trasferirmi in Bulgaria, dove ho aperto un’azienda di prodotti detergenti. Nel 1992, a Sofia, è nato il mio primo brand, Piovra, in onore della fiction interpretata da Michele Placido. Il successo è stato rapido e, dal 2000 al 2009, ho rilevato una raffineria petrolchimica dallo stato bulgaro. L’attività è cresciuta e nel 2008 è stata quotata in Borsa, con uffici aperti anche in Russia.”