Agrigento celebra una giornata storica con l’inaugurazione della Palestra Polidistrettuale di piazza Ugo La Malfa, un’opera che segna un traguardo fondamentale per lo sport cittadino. Paolo Vella, presidente della Pallamano Girgenti, non nasconde la sua gioia: «Sono 49 anni che aspettiamo, oggi il sogno si realizza e il prossimo campionato di Serie B verrà giocato finalmente a casa dopo tanto peregrinare. Faremo un campionato di alto livello e ci daremo una mano per tenere alto lo sport agrigentino».

La presidente del CONI, Antonella Attanasio, ha definito questa giornata “il modo migliore per iniziare il mio quadriennio di mandato come presidente del CONI”. L’inaugurazione di questa struttura rappresenta non solo una conquista per la Pallamano Girgenti, ma per tutta la città di Agrigento, che ora ha un impianto moderno in grado di ospitare eventi sportivi di grande importanza.

