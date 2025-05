Il Quadriennio del CONI inizia con una Bella Notizia: Antonella Attanasio Celebra la Nuova Palestra Polidistrettuale di Agrigento

Un inizio col botto per il quadriennio di Antonella Attanasio, presidente provinciale del CONI. L’inaugurazione della Palestra Polidistrettuale di Agrigento, una struttura tanto attesa e finalmente realizzata, segna l’inizio di un percorso promettente per lo sport agrigentino e per la sua crescita.

La nuova palestra, con una capacità di 1.200 posti, non è solo una nuova casa per gli atleti e le squadre locali, ma rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo sportivo della città. In occasione dell’inaugurazione, la presidente Attanasio ha dichiarato con orgoglio: «Questa è una giornata storica per Agrigento e per il mondo sportivo. È il modo migliore per iniziare il mio quadriennio di mandato. L’apertura di una struttura come questa è un segnale forte di come, con impegno e passione, sia possibile far crescere lo sport e contribuire al benessere della nostra comunità».

Con il suo impegno, Antonella Attanasio ha ribadito il suo obiettivo di lavorare per il rilancio delle strutture sportive e per il sostegno alle realtà locali. L’inaugurazione della palestra è solo l’inizio di una serie di iniziative che il CONIprovinciale intende promuovere, per garantire maggiore visibilità e risorse a tutte le discipline sportive. Un passo importante anche per rafforzare la sinergia tra il CONI, le amministrazioni locali e le associazioni sportive, creando un sistema che favorisca l’inclusione, il talento e l’educazione fisica nelle scuole e nei territori.

In una città come Agrigento, dove lo sport è sempre stato un motore di passione e orgoglio, la presidente Attanasio vede nella nuova palestra una risorsa fondamentale per coltivare giovani talenti e offrire a tutti i cittadini un luogo dove praticare sport di qualità. La sua presidenza al CONI parte così con il piede giusto, puntando a valorizzare ancora di più il potenziale sportivo della provincia.

L’inaugurazione di oggi non è solo un traguardo concreto, ma anche un punto di partenza per una nuova era dello sport ad Agrigento. Con Antonella Attanasio al timone, il futuro appare luminoso per lo sport locale.

