Agrigento fa il salto di qualità con la nuova palestra polidistrettuale, soddisfazione dell’assessore Piparo

Ecco il testo con le parole chiave evidenziate in neretto:

Dopo 49 anni di attesa e promesse disattese, Agrigento ha visto la realizzazione di uno dei progetti più ambiziosi per il territorio: l’inaugurazione della Palestra Polidistrettuale di piazza Ugo La Malfa, con una capacità di 1.200 posti. Un’opera che segna una svolta per lo sport nella città, e che ha visto trionfare l’impegno dell’assessore allo Sport, Gerlando Piparo, capace di superare ostacoli burocratici e difficoltà di ogni tipo per far diventare realtà un sogno che sembrava sfumato.

Il “tempio dello sport”, come lo ha definito lo stesso Piparo, è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità sportiva locale. Il sindaco Francesco Miccichè ha sottolineato l’importanza di questa struttura, che non solo rappresenta un luogo di incontro per gli appassionati di sport, ma anche un segno di rilancio per la città, puntando a promuovere l’inclusione sociale e l’educazione fisica tra le nuove generazioni.

Gerlando Piparo

«La strada giusta per il futuro è quella di affidare le strutture ai giovani», ha commentato Miccichè, condividendo con il pubblico una visione di un Agrigento sempre più dinamico e attento alle necessità delle sue nuove generazioni. A rinforzare questo messaggio anche Nino Di Giacomo, esperto sportivo della città, che ha espresso soddisfazione per la creazione di uno spazio finalmente dedicato ai giovani e agli sportivi.

Lillo Gelo, storico rappresentante della Pallamano Girgenti, ha riservato parole di grande gioia: «Per anni la nostra disciplina è stata costretta ad emigrare altrove, ora finalmente abbiamo una casa che ci rappresenta».

Una gestione tutta locale quella della palestra, affidata all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), composta da prestigiose realtà sportive come il Sporting Club Maccalube Aragona, Girgenti Pallamano Agrigento, Fortitudo Agrigento Basket, Akragas Futsal e Prosport Ravanusa Atletica e Sport Paraolimpici. L’ATS ha vinto la gara d’appalto e si occuperà della gestione della struttura per i prossimi 9 anni.

La Palestra Polidistrettuale di Agrigento, con la sua apertura, è diventata così un simbolo di speranza per la città, un luogo dove lo sport e la cultura si intrecciano, dove la passione per il movimento trova finalmente un luogo adeguato. Una conquista per tutti, un risultato che ci ricorda che, quando si crede in un obiettivo, è possibile trasformare un sogno in realtà. IL VIDEO DELL’INAUGURAZIONE

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp