Dopo le proteste dei cittadini alle prese con i rubinetti a secco, a Ravanusa il sindaco Salvatore Pitrola con propria ordinanza ha proclamato lo stato di emergenza idrica. La decisione dopo che in paese a causa delle continue interruzioni non arriva acqua a sufficienza per soddisfare i fabbisogni della comunità.

Diverse autobotti hanno rifornito di acqua i cittadini. Il primo cittadino, allo stesso tempo ha autorizzato il prelievo di liquido dal pozzo comunale di Cianciaramito che verrà distribuita da volontari che sono in possesso di autobotti.

Il problema è evidenziato nell’ordinanza non è la carenza di acqua negli invasi ma nella “pessima distribuzione da parte degli organi preposti: Siciliacque e Aica”. “Vorrei che da Ravanusa – dice il sindaco Pitrola – partisse un messaggio per dare ai Comuni che hanno risorse idriche l’autonomia per intervenire”.

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