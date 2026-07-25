A suo carico il Gip del Tribunale di Caltanissetta aveva emesso una misura cautelare nell’ambito di un’indagine relativa ai reati di gestione non autorizzata di rifiuti e traffico illecito di rifiuti. È stato arrestato all’aeroporto di Catania un giovane di 24 anni, di Licata, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

L’uomo è stato individuato dagli agenti della Polizia di Frontiera subito dopo l’atterraggio di un volo proveniente dall’Albania, precisamente da Tirana. Per dare esecuzione al provvedimento dell’Autorità giudiziaria, i poliziotti hanno atteso il giovane al termine delle operazioni di sbarco, bloccandolo e conducendolo negli uffici della Polizia di Frontiera per le procedure di identificazione e gli adempimenti di rito.

Ultimate le formalità, il ventiquattrenne è stato accompagnato nella sua abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’esecuzione della misura è avvenuta con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Gela.

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