“Rinunciare ad amministrare significa arrendersi. L’inizio di un nuovo anno rappresenta un’occasione preziosa per rinnovare l’impegno verso i valori che tengono unita una comunità, la legalità, il rispetto delle istituzioni e il senso civico che guida le nostre azioni quotidiane”. A parlare è il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, dopo aver subito l’ennesima intimidazione con una lettera minatoria fatta arrivare proprio davanti la porta del Comune.

“Continuerò a lavorare con ancora più senso del dovere – afferma il primo cittadino – più che paura temo per la tranquillità e serenità dei miei familiari”. Nella lettera di minacce l’ipotesi è che il riferimento ai rapporti con Ribera possa essere legato alla recente decisione del Comune di Calamonaci di acquistare uno scuolabus per consentire agli alunni del comune vicino di frequentare la scuola locale. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno acquisito il materiale.

