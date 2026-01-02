Cinema 2025: da Anora a Buen Camino, i dieci film che hanno segnato l’anno

Cosa resterà del 2025 cinematografico? In Italia, senza dubbio, il ritorno in sala di Checco Zalone, che dopo sei anni di assenza ha riconquistato il pubblico con Buen Camino. Arrivato nelle sale solo negli ultimi giorni dell’anno, il film ha subito scalato la vetta del box office, sfiorando i 40 milioni di euro di incasso in appena sei giorni di programmazione, imponendosi su tutti i titoli delle festività.

Zalone ha guardato dall’alto anche il più atteso blockbuster internazionale di Natale, Avatar: Fuoco e cenere, uscito una settimana prima e superato negli incassi di fine anno, confermando ancora una volta la forza del cinema popolare italiano quando incontra il grande pubblico.

Sul piano internazionale, il 2025 verrà ricordato soprattutto per Anora di Sean Baker. La storia di una giovane stripper di Brooklyn che sposa il figlio di un oligarca russo, trascinata in una spirale di amore, potere e violenza, si è imposta come il film dell’anno. Dopo la Palma d’Oro a Cannes, Anora ha conquistato nel 2025 cinque Oscar – tra cui miglior film, regia e attrice protagonista – oltre al David di Donatello come miglior film internazionale. Un trionfo clamoroso per una produzione indipendente da appena 6 milioni di dollari, capace di incassare oltre 57 milioni nel mondo.

Tra i titoli destinati a entrare nella storia c’è anche Ne Zha 2 di Yu Yang, sequel dell’epopea animata che segue il giovane semidio ribelle chiamato a salvare il mondo degli uomini e degli dèi da una minaccia cosmica. Grazie a un mix di azione, umorismo e melodramma, il film ha conquistato prima il pubblico asiatico e poi quello globale, incassando oltre 2,2 miliardi di dollari e diventando il film d’animazione con il maggior incasso di sempre.

Restando nell’animazione, il 2025 ha visto anche il grande successo di Zootopia 2, firmato Disney e diretto da Byron Howard e Jared Bush. Judy Hopps e Nick Wilde tornano a indagare su nuove tensioni sociali che minacciano l’equilibrio della metropoli animale, tra giallo e satira dei pregiudizi. Il film ha superato 1,4 miliardi di dollari di incasso, stabilendo anche il record per il miglior debutto di un film d’animazione.

Un anno, il 2025, che ha confermato la vitalità del cinema globale, capace di passare dal grande racconto popolare italiano alle produzioni indipendenti premiate, fino ai colossi dell’animazione mondiale.

Cinema, tra fine 2025 e inizio 2026 vincono ancora Buon Cammino e Avatar

Il pubblico continua a scegliere il grande schermo. Dopo aver dominato il botteghino di fine 2025, Buen Camino e Avatar: Fuoco e cenere confermano il loro successo anche all’inizio del 2026, mantenendo un trend positivo che si riflette chiaramente anche nella programmazione delle sale agrigentine.

I due titoli, protagonisti assoluti delle festività natalizie, continuano ad attirare spettatori e a garantire sale ben frequentate, offrendo una preziosa continuità a un settore che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con molte difficoltà.

Avatar: Fuoco e cenere, il kolossal firmato da James Cameron, resta in programmazione al Cinema Multisala Ciak con spettacoli alle 17:30 e alle 21:30, in versione 2D. Un film che continua a richiamare pubblico grazie alla spettacolarità delle immagini e alla forza del racconto, confermandosi uno dei titoli più solidi della stagione.

Prosegue con grande continuità anche il successo di Buen Camino, il ritorno al cinema di Checco Zalone. Il film è proiettato al Cinema Multisala Ciak agli orari 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30, mentre al Cinema Concordia è in programmazione alle 16:30, 18:30 e 20:30. Un’offerta ampia che testimonia la forte richiesta da parte del pubblico e la volontà delle sale di intercettare una domanda ancora viva.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp