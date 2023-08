Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha firmato la nuova ordinanza che non è altro che la proroga di quella già in atto. Nessun cambiamento da oggi 1 agosto e fino al 13 settembre. I locali della movida in centro città chiuderanno alle 2, tutti i giorni, a San Leone e nei quartieri periferici invece da lunedì a giovedì e domenica alle 2, il venerdì, il sabato e nei prefestivi alle 3.

Resta l’obbligo per i titolari dei locali del centro cittadino di riduzione delle emissioni sonore all’esterno a partire dalle 24 consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia. All’una invece per quelli di San Leone, zone balneari e rioni satellite consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione.

E’ vietata la vendita per asporto di alcolici e superalcolici dalla mezzanotte fino alla chiusura. Divieto che continuerà ad essere valido, per le bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, per gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato alimentari, chioschi bar mobili su ruote itineranti, anche dispensate da distributori automatici.

Si potrà continuare a somministrare gli alcolici dopo la mezzanotte solo all’interno dei locali o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione. E’ stata, inoltre, fatta salva la facoltà, per il sindaco, di concedere deroghe, ma soltanto in particolari occasioni o manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico.