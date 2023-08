Una assistente sociale del Comune di Favara è stata aggredita da una settantenne. E’ successo ieri all’interno degli uffici comunali di via Silone. La donna che accompagnava il figlio che risulta essere assistito dal servizio socio-assistenziale del Comune, all’arrivo dei carabinieri si erano già allontanati.

L’impiegata non ha ritenuto di fare ricorso alle cure ospedaliere ed ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per percosse. Non sarà difficile per i militari dell’Arma identificare la settantenne favarese, visto che negli uffici comunali il figlio è conosciuto in quanto assistito.

L’aggressione è maturata mentre l’assistente sociale cercava di far spostare nell’anticamera dell’ufficio tutti coloro che, in quei momenti si trovavano in fila.