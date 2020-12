Il sindaco ha incontrato i rappresentati de Consiglio dei Geometri

Dopo avere incontrato l’Ordine degli Architetti e quello degli Ingegneri, ieri mattina il sindaco Miccichè e gli assessori Principato e Scinta hanno incontrato i rappresentanti del Consiglio dei Geometri, Melchiorre Triassi e Giuseppe Sambito. Anche loro hanno chiesto al sindaco e agli assessori un migliore accesso agli uffici tecnici, e in particolare all’Urbanistica, dov’è difficile discutere le pratiche sia di presenza che telematicamente o telefonicamente. E’ stata auspicata la creazione di una figura dedicata che fissi gli incontri e gli orari e che comunque sia in condizione di dare risposte agli utenti. Si è parlato quindi anche di Sanatorie, con l’appello ad avere informazioni chiare sui pagamenti e sulle assegnazioni delle pratiche. In discussione anche il sito internet del Comune e la pagina Urbix. L’ultimo argomento ha riguardato il centro storico, soprattutto dopo la morte dell’impiegato Arcuri che era una memoria storica di tutto ciò che riguardava il centro della città.

Gli amministratori hanno rassicurato i geometri che si sta lavorando proprio in questa direzione e ci si è dati appuntamento nei prossimi giorni per un secondo appuntamento nel corso del quale verranno illustrati i provvedimenti che si vogliono adottare.