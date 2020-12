Agrigento, si rivede la gestione delle aiuole comunali

Nel ringraziare la Sciabica multiservice per il contributo in tema di verde

Pubblico, con riferimento all’allestimento di aiuole comunali, l’assessore Giovanni Vaccaro precisa che è in corso una riorganizzazione della gestione e affidamento di aiuole comunali con valutazione di progetti migliorativi. Da una disamina infatti, si evince che solo poche aiuole posseggono requisiti estetici e decorativi degni di una città a vocazione turistica.