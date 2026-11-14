Sessanta buyer internazionali alla Valle dei Templi, ma il loro punto di riferimento è stato il Verdura Resort di Sciacca. La strategia dell’amministrazione guarda all’ospitalità di alta gamma. Ma Agrigento deve riuscire ad attrarre anche giovani, famiglie e turismo di fascia media.

Sessanta buyer internazionali, provenienti da Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile e Messico, sono arrivati nell’Agrigentino per la terza edizione di True Sicily, iniziativa dedicata al turismo di lusso. Il Verdura Resort di Sciacca ha ospitato l’evento principale, mentre ad Agrigento i professionisti hanno visitato la Valle dei Templi e incontrato il sindaco Michele Sodano, che ha illustrato le potenzialità della città. Una vetrina importante, ma anche un’occasione per interrogarsi sulla strategia turistica dell’amministrazione. Se i buyer soggiornano a Sciacca e raggiungono Agrigento soprattutto per visitare i Templi, il rischio è che la città continui a essere una meta da escursione anziché una destinazione nella quale pernottare e fermarsi più giorni.

Sodano si avvale della collaborazione gratuita di Peppe Mendola per la promozione turistica, puntando anche sui circuiti internazionali del turismo di lusso. Un’opportunità da non sottovalutare. Ma la domanda è inevitabile: Agrigento è oggi nelle condizioni di sostenere una strategia fortemente orientata alla clientela di alta gamma? Chi sceglie il lusso cerca alberghi prestigiosi, servizi personalizzati, ristorazione di qualità, trasporti efficienti ed esperienze esclusive. Non bastano alcune strutture ricettive di categoria elevata: deve essere all’altezza la destinazione nel suo complesso.

C’è poi un altro aspetto. Una politica turistica non può dimenticare gli alberghi di fascia media, i bed and breakfast, le case vacanza e le altre strutture extralberghiere che rappresentano una parte importante dell’offerta ricettiva cittadina. E c’è il turismo giovanile. Per portare ragazzi e studenti ad Agrigento servono strutture accessibili, occasioni di socialità, collegamenti e un’offerta pensata anche per chi non può o non vuole spendere cifre da vacanza di lusso. Alla città mancano, ad esempio, veri ostelli della gioventù, capaci di intercettare uno dei segmenti più dinamici del turismo europeo.

Agrigento può rivolgersi anche alle famiglie, ai turisti con capacità di spesa ordinaria e ai pensionati, i «diversamente giovani», valorizzando l’intera rete ricettiva esistente. Perché il problema non è soltanto portare turisti. È riuscire a trattenerli. La Valle dei Templi è un’attrazione straordinaria, ma non può essere l’unica ragione per visitare Agrigento. Bisogna offrire motivi per scoprire il centro storico, i quartieri, i luoghi della cultura, la gastronomia e le tradizioni locali. E bisogna farlo non soltanto durante il giorno. Serve una città curata, vivibile e accogliente, con servizi efficienti e iniziative capaci di renderla interessante anche nelle ore serali. Senza queste condizioni, qualsiasi grande operazione promozionale rischia di produrre soprattutto visite brevi, escursioni e ricadute economiche inferiori alle potenzialità del territorio.

La collaborazione di Mendola può aprire nuovi mercati e intercettare una clientela internazionale con elevata capacità di spesa. Ed è giusto provarci. Ma il turismo di lusso deve essere un segmento della strategia, non la strategia. La vera sfida per Agrigento è costruire una destinazione capace di parlare a pubblici diversi: dal viaggiatore americano che cerca un’esperienza esclusiva allo studente europeo con lo zaino in spalla, dalla famiglia italiana alla coppia di pensionati che può viaggiare fuori stagione.

Una città turistica forte non sceglie tra il turista ricco e quello con una capacità di spesa normale. Crea le condizioni perché entrambi abbiano una ragione per arrivare, fermarsi e tornare.

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