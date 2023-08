Le motociclette sono un ottimo mezzo di trasporto. Sono più economiche delle auto e soprattutto più facili da mantenere. Come tutte le automobili, anche le motociclette si guastano. È sempre necessario ripararla e farla funzionare di nuovo per l’uso quotidiano.

Tuttavia, in alcuni casi, portare la moto a riparare potrebbe essere costoso come un’automobile. È possibile effettuare molte sostituzioni di motociclette acquistando nuovi pezzi presso un negozio accessori moto. Ecco una rapida rassegna dei ricambi per moto e delle parti più facili da sostituire.

Pneumatici

Il primo della nostra lista sono i pneumatici della moto. La cura preventiva è sempre la migliore; controllare spesso la pressione degli pneumatici è molto importante. Tuttavia, arriverà il momento in cui i pneumatici della moto saranno troppo usurati per essere riparati. Dovrete quindi sostituirli. I pneumatici sono una delle parti più facili da sostituire di una moto.

Ogni moto ha sempre in dotazione un kit per il cambio dei pneumatici. Potete entrare in qualsiasi negozio di accessori per moto, prendere dei pneumatici nuovi e ripararli. Nella maggior parte dei casi non sarà necessario cambiarli per un paio d’anni ancora.

Catena di trasmissione

La manutenzione della moto comprende anche frequenti controlli della tensione della catena di trasmissione e, se necessario, la sua regolazione. Per la manutenzione è necessario svitare il dado dell’assale dalla parte posteriore, quindi utilizzare i dadi laterali del forcellone per regolare la tensione della catena di trasmissione.

Le catene di trasmissione sono soggette a usura, proprio come i pneumatici, quindi è essenziale pulirle e oliarle quando si lavora sul veicolo. Tuttavia, col tempo le catene di trasmissione si allentano inevitabilmente e devono essere sostituite. A questo punto, recarsi in un negozio di accessori per motocicli risolverà tutto.

Pastiglie dei freni

La manutenzione delle pastiglie dei freni su una moto è più accessibile che su un’auto. È possibile ispezionare visivamente il loro spessore regolarmente per assicurarsi che i freni siano in buone condizioni di funzionamento.

Quando si nota che i freni sono morbidi, è necessario sostituirli. Rispetto alla guida di un’auto, guidare una bicicletta è molto più semplice. Le leve dei freni e lo spurgo delle moto sono sempre a portata di mano. Sostituirli è quindi facile. Tuttavia, se il problema persiste dopo lo spurgo dei freni, è necessario sostituire il liquido dei freni.

Filtri dell’olio

Anche i filtri dell’olio delle moto sono uno dei componenti più facili da sostituire. Dovrebbero sempre essere cambiati regolarmente. Tuttavia, la frequenza dipende dalla moto e dall’età dei filtri attuali.

Alcune moto potrebbero non richiedere la sostituzione frequente del filtro dell’olio. Pertanto, la vostra esperienza può variare. La sostituzione del filtro dell’aria è una seccatura e deve essere effettuata di frequente.

Purtroppo, molti filtri dell’aria sono nascosti sotto altri componenti e richiedono ulteriori passaggi per raggiungerli. Gli elementi da smontare variano da moto a moto, quindi consultate il manuale per informazioni specifiche. Tuttavia, la sostituzione del filtro dell’aria è un gioco da ragazzi.

Considerazioni finali

Le motociclette sono uno dei mezzi di trasporto più semplici da acquistare e da mantenere. Sebbene offrano meno comfort rispetto alle auto, svolgono un lavoro eccellente nel trasporto da una destinazione all’altra. Inoltre, hanno diverse parti facili da sostituire in caso di guasto. Ecco perché abbiamo raccolto per voi alcuni dei pezzi più facili da sostituire.